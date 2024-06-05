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Güncel

Büyük tepki çekti! DEM'li başkandan skandal hareket

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, makamında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirdi. Erol'un bu skandal hareketine sosyal medyada tepki yağdı.

IHA5 Haziran 2024 Çarşamba 23:05 - Güncelleme:
Büyük tepki çekti! DEM'li başkandan skandal hareket
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31 Mart yerel seçimlerini kazanan DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol'un 5 Nisan tarihinde mazbatasını alıp makamına geçtikten sonra makamında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indirdiği ortaya çıktı.

ALKIŞ TUTTULAR!

Görüntülerde, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alıp makama geçen Erol'un makam arkasında duvarda asılan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirdiği görülüyor.

Fotoğrafın indirilmesi sonrasında ise görüntüde yer almayan kalabalık grubun zılgıt ve alkışlarla destek verdiği görüntülere yansıyor.

  • Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol
  • bitlis
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