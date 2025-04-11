Dün başkent Lefkoşa'da Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) desteği ile yapılacak Yüksek Mahkeme ve Millet Kütüphanesi temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende yapılan konuşmaların ardından, temel atma töreni öncesi dua edildi.

KKTC'nin ana muhalafet partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhaürman, temel atma töreninde duaya katılmadı. Dua edildiği sırada Erhürman'ın ellerini açmadığı ve dua bitene kadar yere baktığı görüldü.

Laikliğe aykırı bulduğu için duaya katılmadığını ifade eden Erhürman, "Ben dua edilirken değil, sadece Fatih'a okunurken elimi kaldırdım o da gelenekten." diye konuştu.