Büyük tepki topladı! İBB'den utanç yardımı

08 Mart 2021 Pazartesi 21:54 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 22:09

CHP'li İBB yönetimi, Alman Federal Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Bakanlığı'ndan 5 tır gıda kolisi aldığı ortaya çıktı. AK Parti döneminde ihiyaç sahiplerine yönelik yapılan yardımlar belediyenin öz kaynaklarından karşılanırken CHP yönetiminin Almanya'da yardım dilemesi, 'Belediyeyi bu kadar mı aciz durumu düşürdünüz' şeklinde sert tepki topladı.

- YARDIM YURT DIŞINDAN, REKLAM İBB'DEN

İBB'nin, bağlı kuruluşlar ve iştirakler ile birlikte 2021 yılı toplam bütçesi 75,5 milyar TL. Seçim döneminde 'Sosyal yardıma ayrılan bütçeyi 5 kat artıracağım' diyen CHP'li İBB Başkanı, yaklaşık 2 yıldır bu sözünü yerine getirmezken, yurt dışından gönderilen bağışlarla sosyal belediyecilik reklamı yapıyor. Türkiye Devletinin, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen milyonlarca insana yardım elini uzatmak amacıyla 157 ülke, 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteğinde bulunurken CHP'li Başkan'ın Almanya'dan yardım kolisi dilemesi büyük eleştiri topladı.

- FİTRE VE ZEKATLARI DA İSTEMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere CHP'li İBB Başkanı, geçtiğimiz aylarda da vatandaşlardan bağış dilemişti. Fitre ve zekatların İBB'ye verilmesi çağrısında bulunan CHP'li Başkan, 90 TL'lik yardım kolisi için 150 TL talep etmişti. Söz konusu yardımların da lüks siteler başta olmak üzere amacı dışında birçok yere gittiği tespit edilmişti.