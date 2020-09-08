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  • Büyük tepki topladı! Vatandaşlar kanlar içerisinde kalan kadın için seferber oldu, taksici kaçtı
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Büyük tepki topladı! Vatandaşlar kanlar içerisinde kalan kadın için seferber oldu, taksici kaçtı

İstanbul Taksim metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinde düşerek başından yaralanan yaşlı kadın için çevredeki vatandaşlar ve güven timleri seferber oldu. Yaşlı kadına yardımcı olan vatandaşlardan biri, “Yürüyen merdivenlerde dengesini kaybetti. Kafası arkaya doğru düştü, sırt üstü. Kan kaybediyordu” dedi. Yaralı kadını aracına almayan ticari taksi sürücüsü ise tepki topladı.

IHA08 Eylül 2020 Salı 11:01 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 11:01
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Olay, dün öğle saatlerinde Taksim meydanda yaşandı. Ayşe Uzuntepe isimli yaşlı kadın Taksim metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinden yukarı çıkarken dengesini kaybederek yere düşüp, başından yaralandı. Başında kanaması olan kadın için çevredeki vatandaşlar ve güven timleri seferber oldu.

TAKSİCİ YARALI KADINI ARACINA ALMADI

Yaşlı kadını hastaneye götürmek için durdurulan ticari taksi sürücünün kadını almak istememesi ise tepki topladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri başından yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaşlı kadın daha sonra hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

“ DENGESİNİ KAYBETTİ DÜŞTÜ”

Yaşlı kadına yardımcı olan vatandaşlardan biri, “Yürüyen merdivenlerde dengesini kaybetti. Kafası arkaya doğru düştü, sırt üstü. Kan kaybediyordu” dedi.

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