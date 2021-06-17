''Büyük Türkiye''nin ardındaki minnet: Türk halkına teşekkür ederiz

17 Haziran 2021 Perşembe 17:40 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 17:40

Kırgızların destanlarına eşlik etmesi için kullandıkları enstrüman olan üç telli komuzu minnetini ifade etmek için eline alan Kırgız Şarkıcı Turdakun Niyazaliyev hem ülkesinde hem de Türkiye'de "Büyük Türkiye" şarkısıyla dikkatleri üzerine çekti.

Büyük beğeni toplayan ve Mete Han'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadar iz bırakan liderleri şarkısıyla anan sanatçı, ümmete gösterdiği şefkatten dolayı Türkiye'ye duyduğu minneti TRT Haber'e anlattı.

ŞARKININ SÖZLERİ TARİHİ BİRLİKTELİĞE DAYANIYOR

Kırgız Şarkıcı Turdakun Niyazaliyev şarkının ortaya çıkma sürecinin eskiye dayandığını söylüyor. Kırgız ve Türklerin tarih boyunca birbirlerine yardım eden, birbirlerini destekleyen halk olduğunu vurgulayan Niyazaliyev, bu tarihi birlikteliğin İznik'in fethinde Orhan Gazi'ye yardıma gelen Kırgız askerlere dayandırılabileceğini hatırlatıyor:

"Tarihi birlikteliğimiz bununla da sınırlı değil. Kırgız Komutan Şabdan Baatır 2'nci Abdülhamid döneminde inşa edilen Hicaz demiryolu inşaatı için Kırgız halkından altın/para toplayıp göndermişti. Türkiye'nin de Kırgızistan'a hem maddi hem manevi desteği eksik olmadı."

MANAS DESTANINDAKİ "TULPAR"

TRT Haber'in haberine göre, Niyazaliyev, manas destanında geçen Tulpar'ın adının Türkiye'de bir tanka verilmesinden de çok etkilenmiş. Bunu şu sözlerle dile getiriyor:

"Beni en çok Türkiye'nin bize (Kırgızistan) olan manevi destekleri etkiledi. Türkiye'de geçen sene üretilen bir tanka 'Tulpar' adı verildi. Neden Tulpar adının verildiğini öğrendiğimde ise çok mutlu oldum. Çünkü 'Tulpar' adı Manas destanında geçiyor."

"TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN BİR ŞARKI YAZMALIYIM"

[Kırgız Sanatçı Turdakun Niyazaliyev]

İki halk arasındaki kültürel ve tarihi bağların kuvvetli olduğuna dikkati çeken Niyazaliyev, şarkıyı yazmaya böyle karar verdiğini söyledi:

"Ben tarihi ve kültürel olayları okuduğumda kendime söz verdim. 'Türk halkına teşekkür etmek için bir şarkı yazmalıyım' dedim. Allah nasip etti şarkıyı yazdım. Şarkımız çok beğenildi ve beğenilmesinden dolayı mutluluk duyuyoruz. Şarkı beğenildikten sonra da klibini çektik."

"DİNİMİZ, DİLİMİZ, MEDENİYETİMİZ BİR"

Şarkısında iki halkın kardeşliği, Türkiye'nin ümmete, göçmene, ihtiyacı olana sahip çıkan bir ülke olduğunu betimleyen şarkıcı, "Biz iki halkın dostluğuna vurgu yapmak istedik. Zaten Kırgızlarla Türklerin dini, dili, medeniyeti bir. Ufak tefek değişiklikleri de saymazsak kültürlerimiz neredeyse aynı. İki halkın geçmişi, tarihi bir. Ortaklığımızı öne çıkaran bir şarkı olmasını ümit ettim. Şarkı Kırgızistan'da çok beğenildi. Her 100 kişiden 80-90'ı şarkımızı beğendi, destek verdi ve olumlu mesajlar gönderdi." dedi.

TÜRKÇE BİLİYOR

Kırgızistanlı Sanatçı Turdakun Niyazaliyev, Türkiye'ye daha önce birkaç kez geldi ve bu ziyaretlerinde hiç yabancılık çekmedi.

Kırgız Şarkıcı Turdakun Niyazaliyev, Türkçe konuşabiliyor. Türkçeyi, Kırgızistan-Manas Üniversitesi'nde TÖMER kursunda öğrendiğini dile getiren şarkıcı, kendisini bazen Türkçe konuşarak ifade ediyor.

"TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Büyük Türkiye şarkısının esas yazılış amacını, Türk halkına, 'minnettarlığını iletmek' şeklinde açıklayan şarkıcı, Kırgız ve Türk halklarının dostluğunun, kardeşliğinin devam etmesini, bu kardeşliğin, dostluğun daha çok pekişmesini istiyor.

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