Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve getirdiği İtfaiye Arama Kurtarma ve Eğitim Şube Müdürü Musa Ödemiş hakkında, 6 itfaiye çalışanını dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. İtfaiyeciler, Ödemiş'in "para kazandırma" vaadiyle kendilerinden 11 milyon TL aldığını iddia etti.

"2-3 KAT KAZANACAKSINIZ"

Avukat Mustafa Kemal Çiçek aracılığıyla verilen dilekçede, şube müdürü Ödemiş'in 1 yıl önce 'para kazandırma' vaadiyle, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin 6 personelinden para topladığı vurgulandı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, İtfaiye çalışanları A.E, E.Y, E.A, M.G, T.B ve S.E.E, Ödemiş'e 11 milyon lira verdiklerini ileri sürdü. İddiaya göre Ödemiş, "İhalelerde eksik para yatırılıyor, bunu tamamlıyoruz. Karşılığında 2-3 kat alıyoruz. Siz de katılın kazanın" diyerek çalışanlarından para istedi. Vaade kanan itfaiye çalışanları da, ellerindeki birikmişleri ve yakınlarından aldıkları paraları Ödemiş'e verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, polise yazı yazarak Ödemiş'in para hareketlerinin incelenmesini istedi. Savcılık ayrıca, 'tüm delillerin toplanması, şüphelilerin tespiti amacıyla ilgili kurumlarla yazışmaların yapılmasını' da istedi. Öte yandan Ödemiş'in para aldığı çalışan sayısının 25 olduğu şu ana kadar 6'sının şikayetçi olduğu iddia edildi.