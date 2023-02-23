Büyük yıkımın görüntüleri dron kamerasına yansıdı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'da 5 binanın ikinci depremde yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı.

İKİNCİ DEPREMDE YIKILDI

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Malatya'da Çevre Yolu yakınlarında bulunan bazı binalar, ikinci depremde yıkıldı.

YIKILMA ANI, DRONLA KAYDEDİLDİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi görevlilerince ilk depremin boyutunu belirlemek için çekimlerin yapıldığı sırada 5 binanın ikinci depremde yıkılma anı, dronla kaydedildi.

Kayıtta, çok katlı 5 binanın yıkılması ve sonrasında oluşan toz bulutu görülüyor.