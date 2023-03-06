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Büyük yıkımın yaşandığı bölgelerde Beraat Kandili dualarla idrak edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep, Malatya, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'daki cami ve çadır kentlerde Beraat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

AA6 Mart 2023 Pazartesi 22:51 - Güncelleme:
Büyük yıkımın yaşandığı bölgelerde Beraat Kandili dualarla idrak edildi
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Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde cami ve çadır kentlerde Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

- Malatya

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, Malatya'da kurulan çadır kentlerde düzenlenen programla idrak edildi.

Berat Kandili dolayısıyla Fuar Merkezi'ndeki çadır kentte İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından verilen vaazın ardından Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu.

Afette hayatını kaybedenler için dua edilen programın ardından depremzedelere ikramda bulunuldu.

Ankara Ticaret Odası'nın alışveriş merkezinin yanına kurduğu 500 kişilik çadır kentte de kandil programı yapıldı.

- Kilis

Kilis'teki program İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un Şeyh Muhammed Bedevi Camisi'nde yatsı namazı öncesi verdiği vaazla başladı.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, yatısı namazı kılındı.

- Şanlıurfa

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, Beraat Kandili dolayısıyla vatandaşlar tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camilerde ibadet etti.

Akşam ezanından itibaren camilere akın eden Müslümanlar, namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu.

Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce tüm camilerde mevlit okutuldu.

- Adıyaman

Adıyaman'da konteyner ve çadır kentlerde kalan depremzedeler, Berat Kandili'nde çadır mescitlerde dua etti.

Eğriçay Parkı Çadır Kenti'ndeki depremzedeler ve görevliler, Berat Kandili dolayısıyla mescidi doldurdu.

Depremzedeler, deprem felaketlerinde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara şifa diledi.

Okunan Mevlid-i Şerif ve duanın ardından vatandaşlar yatsı namazını eda etti.

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