İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Temmuz 2020 Cuma / 12 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8666
  • EURO
    7,7134
  • ALTIN
    392.05
  • BIST100
    116264
Güncel

Büyükada davasında yeni gelişme!

Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin 11 sanık hakkında açılan davada, bir sanık 6 yıl 3 ay, 3 sanık da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

03 Temmuz 2020 Cuma 15:38 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 15:38
ABONE OL

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.