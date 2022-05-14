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Büyükada İskelesi'nde feci kaza: Sağlık çalışanı ağır yaralandı

Büyükada İskelesi'nde denize düşen deniz ambulansı personeli, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren personelin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DHA14 Mayıs 2022 Cumartesi 09:53 - Güncelleme:
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Olay, önceki gün saat 09.00 sıralarında Büyükada İskelesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bulunduğu iskelede ayağı kayan deniz ambulansı personeli Ali Faik Yaprak (23), denize düştü. Durumu fark edenler Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Ali Faik Yaprak'ı sudan çıkararak sahil güvenlik botuna bindirdi. Botla, Maltepe Çıkarma İskelesi'ne indirilen sağlık personeli, buradaki ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yaprak'ın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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