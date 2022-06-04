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Büyükada'da FIP salgını iddiasına dair belediyeden açıklama

Büyükada'da kedi korona virüsü olarak bilinen FIP hastalığı salgını başladığı ve salgın nedeniyle 4 ayda yaklaşık 700 kedinin öldüğü iddia edildi. Belediye'den yapılan açıklamada bahsi geçen haberlerin herhangi bir somut veriye dayanmadığı belirtilerek 'Kedi FIP vakalarında kurumumuz verilerinde belirgin bir artış olmamıştır.” ifadelerinde bulunuldu.

IHA/DHA4 Haziran 2022 Cumartesi 15:36 - Güncelleme:
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Büyükada'da kedi korona virüsü olarak bilinen Feline Enfeksiyoz Peritonit (FIP) hastalığının yayıldığı ve 4 ayda yaklaşık 700 kedinin öldüğü iddiasıyla hayvanseverler harekete geçti.

Basında yer alan haberlerin ardından Adalar Belediyesi, "Haberlerde iddia edilen 'Büyükada'da 700 kedinin öldüğü' bilgisi herhangi bir somut veriye dayanmamaktadır. Yayınlanan haberler sonrası kurumumuz kayıtlarında yapılan araştırma ve Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile gerçekleştirilen görüşme neticesinde 700 kedi ölümü iddiasının gerçekliğiyle bağdaşacak herhangi bir veri olmadığı tespit edilmiştir" açıklamalarında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada "Haberlerde iddia edilen 'Büyükada'da 700 kedinin öldüğü' bilgisi herhangi bir somut veriye dayanmamaktadır. Yayınlanan haberler sonrası kurumumuz kayıtlarında yapılan araştırma ve Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile gerçekleştirilen görüşme neticesinde 700 kedi ölümü iddiasının gerçekliğiyle bağdaşacak herhangi bir veri olmadığı tespit edilmiştir. Kedilerde olan FIP (Feline Enfeksiyoz Peritonit/kedi enfeksiyöz peritoniti) hastalığı viral bir hastalıktır ve insanlara bulaşmamaktadır. Yapılan araştırmalara göre; FIP pek çok diğer viral hastalıklarla kıyaslandığında yaygınlık açısından zayıf olsa da hastalık gösteren kediler açısından oldukça ölümcüldür. Sonuç olarak; Kedi FIP vakalarında kurumumuz verilerinde belirgin bir artış olmamıştır. Hayvan sağlığını korumaya, bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadeleye ve bu hususta her türlü tedbiri almaya yetkili kurum olan Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri de haberlerde iddia edilen sayıda kedi ölümlerinin sadece iddiadan ibaret olduğunu teyit etmektedirler" ifadelerine yer verildi.

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