Büyükataman'dan İsveç hükümetine tepki: Özgürlüklerle, demokrasiyle izahı mümkün değildir

Büyükataman, partisinin Bursa İl Başkanlığınca Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Bayezid Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı'nın Türk ve İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.



Ülke için hayati öneme sahip bir seçim sürecinin daha geride kaldığını hatırlatan Büyükataman, bu süreçte tüm algı operasyonlarına, provokasyon girişimlerine, tahriklere rağmen Türkiye'nin dünyada örnek teşkil edecek demokratik bir olgunluk sergilediğini aktardı.

Türk milletinin iradesinin sandığa yansıdığını ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek katılımlı seçimlerinden birinin gerçekleştiğini kaydeden Büyükataman, "Aziz milletimiz kararını Cumhur İttifakı'ndan yana vermiş, ülkemizin bekasına sahip çıkmıştır. Türk milleti, iradesini hafife alanları, iktidarı yabancı başkentlerde arayanları elinin tersiyle itmiş, istiklal ve istikbalinden yana kararını vermiştir. Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi, seçim süreci boyunca birçok saldırıya ve karalamaya maruz kalmasına rağmen sandıktan zaferle çıkmıştır." ifadesini kullandı.

Büyükataman, Türkiye'nin 3 Haziran'dan itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci dönemine resmen geçtiğini, bu dönemin Türkiye'nin şahlanma, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma süreci olduğunu anlattı.



MHP'nin, Türkiye'nin ihtiyacı olan sivil, geniş katılımlı, herkesi kapsayan, yeni yönetim sisteminin ruhuna ve dokusuna uygun yeni bir anayasa hazırlığı için üzerine düşeni yapacağını vurgulayan Büyükataman, bu kapsamda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıkladığı "Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Maddelik Yeni Anayasa" teklif metninin de müzakere edilmek için hazır olduğunu dile getirdi.



"BUNUN İNSAN HAKLARIYLA, ÖZGÜRLÜKLERLE, DEMOKRASİYLE İZAHI MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Büyükataman, Kurban Bayramı'nın birinci gününde, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına değindi.



Bayram günü mukaddes kitaba yapılan saldırıyı bir kez daha lanetlemeden konuşmasını bitirmek istemediğini anlatan Büyükataman, şöyle konuştu:



"Yine Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına mevcut hükümet seyirci kalmış hatta izin vermiş, koskoca İslam dünyasının, Türk ve İslam aleminin adeta inanç değerleriyle problemli olduğunu, kavgalı olduğunu bir kez daha ortaya koyabilme nezaketsizliğini, cesaretini ne yazık ki sergilemiştir. Bunun insan haklarıyla, özgürlüklerle, demokrasiyle izahı mümkün değildir. Batı her zaman olduğu gibi yine ne yazık ki demokrasi, özgürlükler ve insan hakları gibi evrensel ve insani değerler ardına gizlenerek hain planlarının bir örneğini bir kez daha vicdanlarımızı sızlatırcasına icra etme pervasızlığını ortaya koymuştur. Hiç kimsenin kuşkusu ve endişesi olmasın; bütün bunlar yapanların yanına Allah'ın izniyle bırakılmayacaktır. Bu necip millet, bu mübarek coğrafyada yaşayan aziz milletimiz bunları hafızasına mutlaka nakşetmiş ve günü geldiğinde gereği neyse örnek olabilecek şekilde icabını yerine getirecektir."



Bayramlaşma törenine, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Muhammet Tekin, Yenişehir ilçe Belediye Başkanı Davut Aydın, MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı ile çok sayıda partili katıldı.