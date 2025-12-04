İSTANBUL 17°C / 10°C
  Büyükçekmece Adliyesi'nde 147 milyonluk hırsızlık! Zimmet memuruna tutuklama talebi
Güncel

Büyükçekmece Adliyesi'nde 147 milyonluk hırsızlık! Zimmet memuruna tutuklama talebi

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu'nda yaşanan soygunda yaklaşık 147 milyon TL değerinde 25 kilgoram altın, 50 kilogram gümüş çalınmıştı. Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli K.D. tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

AA4 Aralık 2025 Perşembe 18:32 - Güncelleme:
Büyükçekmece Adliyesi'nde 147 milyonluk hırsızlık! Zimmet memuruna tutuklama talebi
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan kasalardan sorumlu memur K.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alınan K.D, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda çalışan kadrolu işçi E.T'nin uzun zamandır işe gelmemesi üzerine 1 Aralık'ta durumdan şüphelenen sorumlu cumhuriyet savcısı, emanet memuru K.D'ye kasaları açtırmıştı.

Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti.

Araştırmada, E.T'nin karısı ve çocuklarıyla 19 Kasım'da uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. E.T. ve eşi E.T. hakkında yakalama kararı çıkarılmış, kasalardan sorumlu olan K.D. gözaltına alınmıştı.

Emanet büroda çalışan E.T'nin adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla çıkardığı belirlenmişti.

Şüpheli K.D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilmişti.

