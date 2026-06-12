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Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 147 milyonluk soygun! 2 firari Türkiye'ye teslim oldu

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet bürosundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada firari durumdaki 2 şüphelinin Türkiye'ye teslim olduğu öğrenildi.

IHA12 Haziran 2026 Cuma 21:40 - Güncelleme:
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 147 milyonluk soygun! 2 firari Türkiye'ye teslim oldu
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Organize soygunu yönlendiren, soygun sırasında araçta bekleyen ve kuzeni Muhammed Efe'yle birlikte firari olarak aranan Muhammed Seferoğulları isimli iki kilit zanlının Gürcistan güvenlik birimleri tarafından yakalanarak hapse atıldıkları kaydedildi.

Olayın baş aktörü firari adliye personeli Erdal Timurtaş her yerde aranırken, izlerine Gürcistan'da rastlanan Muhammed Efe ve Muhammed Seferoğlulları'nın, bu akşam saatlerinde Sarp Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Türk makamlarına teslim oldukları öğrenildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İstanbul'da, Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosunun soyulmasına ilişkin soruşturma derinleştirildi. Olaydan sonra incelenen güvenlik kamerası görüntüleri ve yapılan teknik çalışmalarda, Erdal Timurtaş'ın, soygun planını 13 Kasım günü hayata geçirdiği belirtildi. Sabah mesai başlamadan adliyeye gelen Timurtaş, kasaları boşalttıktan sonra 147 milyon TL değerindeki 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşü, poşetlere koyup adliye koridorlarında dosya taşımak için kullanılan market arabasına yükleyerek dışarı çıkardı. Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alınırken, Timurtaş ile eşinin İngiltere'ye kaçtığı ortaya çıktı. İki isim hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edildi.

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