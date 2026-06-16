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Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 147 milyonluk vurgunda yeni gelişme: Şüpheliler adliyede

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin soruşturmada, Gürcistan sınır kapısında teslim olan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA16 Haziran 2026 Salı 11:50 - Güncelleme:
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 147 milyonluk vurgunda yeni gelişme: Şüpheliler adliyede
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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda, Gürcistan'a kaçak girmeye çalışırken yakalanıp serbest bırakıldıktan sonra sınır kapısında teslim olan firari şüpheliler M.E. ve M.S, Hopa'dan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Şüpheliler Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

NE OLMUŞTU ?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürosunda çalışan kadrolu işçi E.T'nin uzun zamandır işe gelmemesi üzerine 1 Aralık 2025'te durumdan şüphelenen sorumlu cumhuriyet savcısı, emanet memuru K.D'ye kasaları açtırmıştı.

Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti.

Araştırmada, E.T'nin karısı ve çocuklarıyla 19 Kasım'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. Şüpheli ile eşi E.T. hakkında yakalama kararı çıkarılırken, kasalardan sorumlu olan K.D. gözaltına alınmış ve "zimmet" suçundan tutuklanmıştı.

Büroda çalışan E.T'nin adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla çıkardığı belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında, polis ekiplerince belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, firari şüpheli E.T'nin kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin yanı sıra çalınan altınların yüklendiği araçta bulunduğu kamera kayıtlarından tespit edilen şüphelilerden 1'i ile altınların bir kısmını almak için gelen başka bir kişinin de aralarında bulunduğu 10 zanlı yakalanmıştı. Polis ekiplerince 2 şüpheli daha gözaltına alınırken, şüpheli sayısı 13'e yükselmişti.

Şüphelilerden Ö.K, Z.V, E.İ.S, G.V. ve Y.E.K. tutuklanmış, M.T, B.Ç. ve M.S. hakkında ev hapsi, Y.T, A.T, F.T, A.S. ve D.D. hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı uygulanmıştı.

Firari şüpheliler M.E. ve M.S, Gürcistan'a kaçak girmeye çalışırken yakalanıp serbest bırakıldıktan sonra sınır kapısında teslim olmuştu.

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