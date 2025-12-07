Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 150 milyonluk vurgun: 10 kişi gözaltına alındı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 150 milyonluk vurguna ilişkin 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında firari Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş'ın annesi, babası ve kardeşinin de yer aldığı öğrenildi.
