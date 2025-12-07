İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2025 Pazar / 17 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5354
  • EURO
    49,5729
  • ALTIN
    5746.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 150 milyonluk vurgun: 10 kişi gözaltına alındı
Güncel

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 150 milyonluk vurgun: 10 kişi gözaltına alındı

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 150 milyonluk vurguna ilişkin 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında firari Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş'ın annesi, babası ve kardeşinin de yer aldığı öğrenildi.

HABER MERKEZİ7 Aralık 2025 Pazar 13:20 - Güncelleme:
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 150 milyonluk vurgun: 10 kişi gözaltına alındı
ABONE OL

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 150 milyonluk vurguna ilişkin 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında firari Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş'ın annesi, babası ve kardeşinin de yer aldığı öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kafa kafaya çarpıştılar: Nevşehir'de kaza ''geliyorum'' dedi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.