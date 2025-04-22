İstanbul Büyükçekmece Belediyesi'nin araç kiralama ihalelerinden skandal çıktı. 2024 yılında düzenlenen 121 milyon 792 bin TL bedelle 229 adet, 47 milyon 848 bin TL bedelle 211 adet iki farklı araç kiralama ihalesi mecliste gündeme geldi. Belediye Denetim Komisyonu'nda şerh konulan ihalelerin ilkinde teklif veren 5 firmadan 4'ünün, ikincisinde ise yine teklif veren 4 firmadan 3'ünün dosyaya teminat mektubu koymaması sonucu elendiği tespit edildi. Böylece her iki ihaleyi de aynı firma aldı.

KAMU ZARARA UĞRATILDI

Akşam Gazetesi'ni haberine göre, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Yunus Mercanlı, nisan ayı meclis toplantısında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e tepki göstererek, ihalelerin adrese teslim verilmesini eleştirdi. AK Parti'li Mercanlı, ihale sonucu şirkete araç kiralama karşılığında ödenen aylık ücretleri paylaştı. Mercanlı, fahiş kira bedelleriyle kamunun zarara uğratıldığını açıkladı.

Mercanlı, "Piyasa bedeli yaklaşık 4.5 milyon TL 2014 model otobüs kirası araç başı aylık 390 bin TL olup bir senelik kira bedeli araç satın alım bedeline yaklaşık. Yaklaşık 2.5 milyon TL değerindeki 2017 model otobüs, aylık 272 bin TL ile kiralanmış, dokuz ayda satın alma bedeline eş kira ödendiği görülüyor.

Belediyenin kiraladığı araçların 8 aylık kiraları satış bedeline denk geliyor.

8 AYLIK KİRA SIFIR ARAÇ ALIRDI

2022 model minibüs aylık 242 bin TL bedel ile kiralanmış ancak araçların piyasa değeri 2 milyon TL. 8 aylık kira bedeli ile araç satın alınabilirdi. 2019 model 4x4 pikabın piyasa değeri ise 1.5 milyon TL iken sözleşmede aylık 180 bin liraya kiralandığı görülüyor" bilgisini verdi.

SANAT DANIŞMANI SUNA'YA BALLI İHALE

Büyükçekmece Belediyesi sanat danışmanı Suat Suna'ya verilen ihaleler de meclis gündeminde tartışma konusu oldu. Mercanlı, Ramazan etkinlikleri ihalesinin doğrudan temin yoluyla Suna'nın şirketine verilmesini gündeme getirerek "Doğrudan temin limiti 600 bin TL iken 3 milyon lira olarak ihale edilmiştir. Mart ayı boyunca yapılması öngörülen hizmetin ihale yapıldıktan hemen bir hafta sonra faturası kesilmiş. İhaleden ve hatta ödemeden sonra kanuna tamamen aykırı bu işlem için 17.03.2024 tarihli başkanlık oluru ile limit dışı harcama yetkisi alınmıştır" dedi.

'MAAŞLI ÇALIŞANIMIZ'

CHP'li Başkan Hasan Akgün, Suat Suna'ya verilen ihalelere yönelik soruları "Suat Suna danışman değil bizim maaşlı hocamız' diyerek savundu. Mercanlı, Akgün'e "2024 Faaliyet Raporu'na göre Suat Suna Sanat Danışmanı olarak geçiyor" yanıtını verdi.