Büyükçekmece Belediyesindeki rüşvet operasyonuna ilişkin dava görülmeye başlandı

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 15 sanık hazır bulunurken şehir dışında bulunan bir sanık da SEGBİS ile duruşmaya bağlandı.

Sak'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın yer almadığı duruşma salonunda 4 mağdur ve müşteki yer alırken 2 müşteki de SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Kimlik tespitlerinin ardından görülen duruşmada söz alan sanıklardan Süleyman Dalğıç, jeoloji mühendisi olduğunu, inşaat sahibi Ali Gül'ün kendisini arayarak inşaatın bazı alanlarındaki zemininde sorun olabileceğini söylediğini anlattı.

Gül'ün isteği üzerine sahaya gittiğini belirten Dalğıç, 26 villada zemin iyileştirilmesi gerektiğini belirlediğini, bu kapsamda hazırladığı raporu şantiye şefi olan sanıklardan Gökhan Önder'e teslim ettiğini söyledi.

Dalğıç, inşaata ilişkin verilen birinci ve ikinci ruhsatlarla ilgilerinin bulunmadığını ileri sürerek beraatini talep etti.

Savunmasını yapan sanıklardan Gökhan Önder ise şantiye şefi olarak çalıştığından dolayı ruhsatlarda imzasının bulunduğunu belirtti.

Önder, görev sürecinde ruhsat alımında yer almadığını, ruhsatın gerekli kontrollerin ardından belediye tarafından hazırlandığını, kendisinin de yönetmelik gereği imzasının bulunduğunu savundu.

Sanıklardan Nejat Güven, kendisinin jeolojinin yanı sıra geoteknik bölümünü de okuduğunu ve kendisi gibi bu alanlardaki yetkinlikte Türkiye'de 100 kişinin bulunabileceğini ileri sürdü.

Büyükçekmece'de 1999'dan itibaren mühendislik yaptığını ve çalışmalarının ilçeyle sınırlı olmadığını kaydeden Güven, iddia edildiği gibi belediyeden herhangi bir nemalanmasının olmadığını ileri sürdü.

Güven, belediyeden 2021 yılının başından 2023 yılının sonuna kadarki süreçte zemin etüdü konusunda 75 iş aldığını, bunun bu süreçte bölgedeki işlerin yüzde 5'i anlamına geldiğini söyledi.

Belediyeden nemalanmak için belediyede bir yakını olması gerektiğini ancak kendisinin bir yakını ya da akrabasının olmadığını, ancak kendisini şikayet edenlerin belediyede yakınlarının olduğunu ve kendisinden daha fazla iş aldıklarını savundu.

Duruşmada söz alan diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Sanıkların savunmasının tamamlanmasının ardından söz alan mağdurlardan Şeyma Demirhan, 2023 yılında dava konusu projeden villa aldığını, inşaatın durması nedeniyle mağdur olduğunu söyledi.

Demirhan, sorumlulardan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Duruşmada daha sonra avukatlar sanıklara sorularını yönetti.

Mahkeme heyeti, savunması alınmayan sanıkların dinlenmesi ve avukat beyanlarının tamamlanması için duruşmaya yarın devam edilmesini kararlaştırdı.

- İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyükçekmece'de yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede 14 mağdur, 6 müşteki Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da aralarında bulunduğu 23 kişi şüpheli olarak yer alıyor.

Gül Yapı'nın "4 Mevsim İstanbul" projesinden ev alan mağdurların, depreme dayanıklı konut söylemiyle aldatıldığı, imar kanununa aykırı, olası depremde yıkılma riski yüksek, ruhsatsız, temelsiz, zemin etütsüz 144 villanın yapıldığı belirtilen iddianamede, mağdur vatandaşların dolandırıldığı eylemler sırasında belediye personeli ve yapı denetim firmalarınca sahte evrak düzenlendiği aktarılıyor.

İddianamede, sanık Nuraydın Sak'ın incelenen mesajlarına göre, belediye ve yapı denetim firmalarında görevli sanıkların rüşvet almak, müteahhit firmada çalışanların ise rüşvet vermek suretiyle söz konusu dosyadaki suçları işledikleri yer alıyor.

İddianamede, söz konusu yapı denetim firmalarının usul ve mevzuat gereği yapmaları gereken denetim ve düzenlemeleri gereken evrakı sahte olarak hazırladıkları, görev ve gereklerine aykırı davranarak temelsiz, fore kazıksız, ruhsatsız villalara uygunluk raporu verdikleri, hazırladıkları denetim raporlarında vatandaş ve belediye görevlilerinin de imza ve beyanlarının olduğu anlatılıyor.

Dosyadaki maddi usulsüzlük değerine de yer verilen iddianamede, Gül Yapı tarafından yaptırılan "4 Mevsim İstanbul" isimli 144 adet ruhsatsız ve olası depreme dayanıksız villanın internet üzerinden açık kaynaklardaki değerinin villa başına 60 milyon liranın üzerinde olduğu, usulsüz tüm projenin değerinin ise yaklaşık 8 milyar 640 milyon lirayı bulduğunun tahmin edildiği aktarılıyor.

İddianamede 8 sanık hakkında "iştirak halinde zincirleme suretle imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme suretle yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından 100 yıl 3'er aydan 343 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep eliyor.

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Sak'ın da aralarında bulunduğu 15 sanık hakkında ise "iştirak halinde zincirleme suretle imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme suretle yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından 97 yıl 3'er aydan 333 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası öngörülüyor.