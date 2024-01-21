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Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda yeni gelişme

Büyükçekmece Belediyesindeki rüşvet iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

AA21 Ocak 2024 Pazar 13:04 - Güncelleme:
Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda yeni gelişme
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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

- OPERASYON

Büyükçekmece Belediyesindeki imarla ilgili konularda rüşvet iddiaları üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan soruşturma kapsamında 18 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, aralarında Büyükçekmece Belediyesinde imardan sorumlu Başkan Yardımcısı N.S. ile İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç'nin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Belediye önünde toplanarak operasyona tepki gösteren gruptakilerden bazıları, A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Hüseyin Koçak'ı darbetmiş, gazetecilerin şikayeti üzerine gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanmıştı.

Bu sırada Büyükçekmece Belediyesinden emekli olan ve protestocu grubun içinde bulunan Hasan A'nın, belediye önündeki başörtülü Nebiha Yetimoğlu'nun boğazını sıkarak kadına hakarette bulunduğu anlar, cep telefonu kamerasına yansımıştı. Yetimoğlu'nun suç duyurusunda bulunduğu şüpheli Hasan A. hakkında ise "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından işlem başlatılmıştı.

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