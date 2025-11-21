İSTANBUL 22°C / 14°C
Güncel

Büyükçekmece E-5 Karayolu'nda kamyonet alev topuna döndü

Güzelce mevkiinde seyir halindeyken bir anda yanmaya başlayan kamyonet kullanılamaz hale geldi. Yangın kısa sürede söndürüldü ancak trafik akışı durma noktasına geldi.

IHA21 Kasım 2025 Cuma 18:45 - Güncelleme:
Büyükçekmece E-5 Karayolu'nda kamyonet alev topuna döndü
Olay, saat 17.00 sıralarında Büyükçekmece E-5 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 TE 051 plakalı kamyonet Silivri'den İstanbul istikametinde seyir halindeyken Güzelce mevkiinde bir anda yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü, araca yol kenarına çekerken ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede trafik güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın herhangi başka araca sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Tamamen yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle E-5 Karayolu İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin çalışmasının ardından trafik normale döndü.

