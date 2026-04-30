Büyükçekmece iddianamesi tamamlandı! Aralarında Hasan Akgün de var: Dosya ağır cezada
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de aralarında bulunduğu 31 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. 14 eylemin yer aldığı iddianame, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de aralarında bulunduğu 31 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. 14 eylemin yer aldığı iddianame, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.