Büyükçekmece'de 1 milyon liranın üzerinde oyun konsolu hırsızlığı

Olay, saat 05.30 sıralarında Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. 3 şüpheli, oyun konsolu ve aksesuarları satan bir iş yerine geldi. Kepengi ve işyerinin camlarını kırıp içeri giren hırsızlar, içerideki oyun konsolu, oyun cd'leri ve aksesuarları yanlarında getirdikleri çuvallara doldurdu. Dakikalar içinde iş yerinden piyasa değeri 1 milyon liranın üzerinde malzeme çalan hırsızlar ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ihbarda bulunurken, iş yeri sahibine de haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

'7-8 DAKİKA İÇİNDE KAÇIP GİDİYORLAR'

Hırsızlıkla ilgili konuşan iş yeri sahibi Berk Kırdar, "Gece saat 05.40 sıralarında beyaz bir araç geliyor 3 kişiler. Birisinin kadın olduğunu görmüşler 2 erkek 1 kadın. İlk önce kepengi söküyorlar. Daha sonra vitrin camlarını kırıp oyun konsollarını, aksesuarları, oyunları çalıp 7-8 dakika içinde kaçıyorlar. Komşular fark ediyor ışıkları açıp kapatıyorlar, ses yapıyorlar. Ellerinde çuvallarla gelmişler. Muhtemelen komşular da korktukları için birşey yapamıyorlar. 7-8 dakika içinde kaçıp gitmişler. Şu anda tam tespit yapamadık ama 1 milyon liranın üzerinde mal zararımız var. Şikayetçi olduk; polisler de geldi:; olay yeri inceleme ekipleri de gelecek. İfademizi verdik bekliyoruz" dedi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Diğer yandan, hırsızlık anları işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yüzlerini maskeyle kapatan şüphelilerin içerideki malzemeleri dakikalar içinde çaldıkları anlar görülüyor. Şüpheliler oyun konsolu, aksesuar ve oyunlardan oluşan malzemeleri çuvallara doldurarak olay yerinden kaçarak uzaklaşıyor.