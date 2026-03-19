19 Mart 2026 Perşembe / 1 Sevval 1447
Güncel

Büyükçekmece'de 3 katlı binada yangın paniği

Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde 3 katlı bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastanelere sevk edildi. Sokakta park eden araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çeken itfaiyeye vatandaşlar otomobil iterek yol açtı.

AA19 Mart 2026 Perşembe 15:23 - Güncelleme:
İstanbul Büyükçekmece'de bir binada çıkan yangın, hem bina sakinleri hem de itfaiye ekipleri için zorlu anlar yaşattı. Sokağa park eden araçların itfaiyenin geçişini engellemesi üzerine vatandaşlar devreye girdi ve bir otomobili iterek yolu açtı. Dumandan etkilenen 3'ü çocuk 6 kişi kurtarılarak hastanelere sevk edildi.

Cumhuriyet Mahallesi Yakut 3 Sokak'ta bulunan 3 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sokakta park eden araçlardan dolayı olay yerine ulaşmakta güçlük çekti.

Vatandaşlar, park halindeki bir otomobili iterek yolu açtı.

3'Ü ÇOCUK 6 KİŞİ İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI

Yangının çıktığı dairenin boş olduğu öğrenilirken bazı bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.

Evlerinde dumandan etkilenen 3'ü çocuk 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince yapılan 6 kişi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

APARTMAN SAKİNİ MAHSUR KALAN KEDİSİNİ ALEVLERİN ARASINDAN KURTARDI

Bir apartman sakini de yangın sırasında dairesinde mahsur kalan kedisini kurtardı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yanan binada büyük çapta hasar oluştu.

