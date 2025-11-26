İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2025 Çarşamba / 6 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4719
  • EURO
    49,1441
  • ALTIN
    5681.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Büyükçekmece'de 3 kişiyi öldüren zanlı yakalandı
Güncel

Büyükçekmece'de 3 kişiyi öldüren zanlı yakalandı

Büyükçekmece'de otel odasında bir kadını, otomobilde de 2 kişiyi öldüren zanlı yakalandı.

AA26 Kasım 2025 Çarşamba 11:54 - Güncelleme:
Büyükçekmece'de 3 kişiyi öldüren zanlı yakalandı
ABONE OL

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde 11 Kasım'da otel odasındaki Melisa Kölekçi (27) ile yaklaşık 20 metre ilerideki D-100 kara yolu yan yoldaki otomobilde Emre Güçlü (31) ve Emrah Yılmaz'ı (33) silahla öldüren şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Olayın ardından kaçan şüpheli H.K'nin (32) adresini belirleyen ekipler, zanlıyı Avcılar'da yakaladı.

Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli H.K'nin, işlemlerinin ardında adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

- OLAY

D-100 kara yolu yan yolda bekleyen 39 ADZ 818 plakalı otomobile yaklaşan bir kişi, araçtaki Emre Güçlü ile Emrah Yılmaz'a silahla ateş ederek kaçmıştı. Yılmaz, olay yerinde, Güçlü ise hastanede yaşamını yitirmişti.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptığı sırada aracın bulunduğu yerin 20 metre ilerisindeki otelin görevlileri, odalardan birinde kadın cesedi bulunduğunu bildirmiş, silahla vurularak öldürüldüğü anlaşılan kadının Melisa Kölekçi olduğu belirlemişti.

Ekipler, şüpheli H.K'nin önce kadını, sonrasında da araçtaki 2 kişiyi silahla öldürdüğünü tespit etmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.