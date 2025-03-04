İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2025 Salı / 5 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4865
  • EURO
    38,3136
  • ALTIN
    3399.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Büyükçekmece'de drift yapan sürücüye 81 bin lira para cezası
Güncel

Büyükçekmece'de drift yapan sürücüye 81 bin lira para cezası

Büyükçekmece'de drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 81 bin 305 lira idari para cezası uygulandı.

AA4 Mart 2025 Salı 10:44 - Güncelleme:
Büyükçekmece'de drift yapan sürücüye 81 bin lira para cezası
ABONE OL

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, Akyurt Caddesi'nde bir kişinin otomobiliyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Plaka bilgilerinden tespit edilen C.C. polis ekiplerince yakalandı.

Ehliyeti 60 gün süreyle iptal edilen sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 81 bin 305 lira idari para cezası kesildi.

Polis merkezine götürülen C.C'ye "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem uygulandı, otomobili de 2 ay süreyle trafikten menedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.