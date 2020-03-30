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Büyükçekmece'de eğlence partisi operasyonu! 11 kişi gözaltına alındı

Büyükçekmece'de, eğlence partisi düzenleyerek, görüntülerini sosyal medyada paylaşan 11 kişi gözaltına alındı. Eğlencenin düzenlendiği bina mühürlendi.

DHA30 Mart 2020 Pazartesi 00:07 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 00:36
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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Büyükçekmece ilçemizdeki bir adreste düzenlenen eğlence partisine ilişkin görüntülerin incelenmesi neticesinde; partiyi organize ettiği tespit edilen şüpheli M.S ve M.E.Ç, partide DJ'lik yapan şüpheli T.A ve partiye katılanlardan Y.Ü, E.K. (Ş), C.D, Ö.A.Y, Ö.Ö, S.U, Y.K ve ikamet sorumlusu İ.Y isimli şüpheli şahıslar hakkında 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma' fiili nedeniyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca adli ve idari işlem başlatılmıştır." denildi.

Açıklamada, "Partinin düzenlendiği Büyükçekmece İlçemiz, Bahçelievler Mahallesi, Zencefil Sokak'ta bulunan bina Zabıta görevlilerince mühürlenerek faaliyetten men edilmiş, diğer katılımcı şahısların tespitine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

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