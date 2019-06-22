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Büyükçekmece'de fabrika yangını: 4 ölü

BÜYÜKÇEKMECE'de tekstil ve plastik malzemelerinin imalatı yapılan 4 katlı bir fabrikada çıkan yangın sonucu yabancı uyruklu 4 işçi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 4 itfaiye eri ile yaralanan yabancı uyruklu 2 işçi de hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valiliği tarafından, olayla ilgili bir açıklama yapılarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.

  • DHA
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Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi üzerindeki bir fabrikada saat 03.00 sıralarında çıktı. Bin 500 metrekarelik alana sahip tekstil ve plastik malzemeleri üreten 4 katlı fabrikanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden işçiler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada kısa sürede büyüyen alevler, tüm fabrikayı sardı. Yangın nedeniyle gece vardiyasında olup büyük korku yaşayan işçiler çatıya çıkarak kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine Beylikdüzü, Beykent, Şişli, Bayrampaşa, Başakşehir, Kocasinan, Bakırköy, Bağcılar itfaiye ekipleri ile çok sayıda polis ve sağlık görevlisi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri fabrikanın çatısında bulunan işçileri merdivenle kurtardı. Kurtarma esnasında dumandan etkilenen 2 işçi ile 4 itfaiye eri ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
 
4 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
 
Yangın sonrasında fabrikaya giren itfaiye personeli ise 4 işçinin cansız bedeni ile karşılaştı. Polis tarafından yapılan inceleme sonucu 4 işçinin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangından sağ kurtulan ve kaçak oldukları iddia edilen yabancı uyruklu 15 işçi de ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. 
 
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
 
Valilik'ten yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Bugün saat 03.15'te Büyükçekmece ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi eski Hadımköy yolu üzerinde bulunan bir plastik malzeme imalatı yapılan bir fabrikada henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Çıkan yangında 4 yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetmiş, yaralanan 2 yabancı uyruklu şahıs da ambulanslarla hastaneye sevk edilmiştir.  Olayda hayatını kaybeden ve yaralanan şahısların kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Yangına itfaiye ekiplerimizin müdahalesi sırasında hafif şekilde yaralanan 4 itfaiye görevlimiz de hastaneye sevk edilmiştir.  Olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Söndürülen yangın olayının tüm yönleriyle aydınlatılmasına ilişkin adli ve idari tahkikata başlanmıştır."

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