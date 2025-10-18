İSTANBUL 20°C / 14°C
18 Ekim 2025 Cumartesi / 26 RebiülAhir 1447
  Büyükçekmece'de faciadan dönüldü... Otobüsün yoldan çıktığı anlar kamerada
Güncel

Büyükçekmece'de faciadan dönüldü... Otobüsün yoldan çıktığı anlar kamerada

Büyükçekmece'de etkili olan yağışın ardından kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüsü, yoldan çıkarak yan döndü. Facianın eşiğinden dönülen kazada can kaybı yaşanmazken olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

IHA18 Ekim 2025 Cumartesi 10:35 - Güncelleme:
Büyükçekmece'de faciadan dönüldü... Otobüsün yoldan çıktığı anlar kamerada
İstanbul Büyükçekmece E-5 Karayolu Güzelce mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda belediye otobüsü kayarak yoldan çıktı.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaza, sabah erken saatlerde E-5 karayolu Güzelce mevkiinde meydana geldi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Edinilen bilgilere göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT Özel Halk Otobüsü kayarak yoldan çıktı.

Yan dönen otobüste ölen ya da yaralanan olmazken, trafik aksama yaşandı.

Olay anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün kayması ve yoldan çıkması yer aldı.

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

