Büyükçekmece'de feci kaza: 1 ölü

Karaağaç Mahallesi Yiğittürk Caddesi'nde Emre Vural idaresindeki 34 ANP 057 plakalı otomobil, park halindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tırın dorsesinin altına giren otomobilde sıkışan 5 kişi, ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İlayda Albayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan biri yabancı uyruklu 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.