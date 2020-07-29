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Büyükçekmece'de feci kaza: Otomobil iş yerine girdi

Büyükçekmece'de kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.

AA29 Temmuz 2020 Çarşamba 13:12 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 13:12
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Alınan bilgiye göre, Yiğittürk Caddesi'nde seyreden yabancı uyruklu Hana Y.'nin kullandığı 34 DAD 516 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, henüz faaliyete girmeyen ve içinde kimsenin bulunmadığı bir tatlıcıya girdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken iş yerinde de hasar oluştu.

Öte yandan otomobilin dükkana girme anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

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