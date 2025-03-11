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Büyükçekmece'de geçit tehlikesi! Muhtardan yetkililere çağrı

İstanbul Büyükçekmece Kamilova Mahallesi Çamlı Caddesi üzerinde bulunan alt geçit faciaya adeta davetiye çıkarıyor. Kamilova Mahallesi Muhtarı Emre Sinir, geçidin yenilenmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesine 'Olası bir depremde, bir doğal afette bu alt geçit kaldırmaz, yıkılabilir. Acilen, ivedi bir şekilde önlem alınması gerekiyor.' sözleriyle çağrıda bulundu.

HABER MERKEZİ11 Mart 2025 Salı 13:57 - Güncelleme:
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İstanbul Büyükçekmece Kamilova Mahallesi Çamlı Caddesi üzerinde bulunan, her gün binlerce aracın geçtiği alt geçit büyük tehlike oluşturuyor. Geçitten çıkan demirler dikkat çekerken ilgililer buranın yenilenmesini talep ediyor.

MAHALLE MUHTARINDAN ACİL ÇAĞRI

Alt geçidin bulunduğu bölgeden video yayınlayan Kamilova Mahallesi Muhtarı Emre Sinir, "Şu an görmüş olduğunuz bu üst tarafı otoban alt tarafı Kamilova Çamlı Caddesi'ne bağlanan yol Çatalca ve Çakıl'a giden işlek bir cadde üzerinde. Görmüş olduğunuz alt geçitte demirler çıkmış vaziyette. Bu durum buradan geçen araçlar için tehlike arz etmektedir. Yarın öbür gün olası bir depremde, bir doğal afette bu alt geçit kaldırmaz, yıkılabilir." dedi.

GEREKLİ DİLEKÇELER YAZILDI

Bütün yetkililere seslenen muhtar Sinir, "Özellikle Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesine gerekli dilekçeleri yazmış bulunmaktayız. Acilen, ivedi bir şekilde önlem alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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