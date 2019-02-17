Büyükçekmece'de göl havzasına bırakılan 60 çuval kimyasal sanayi atığının zehirli olduğu tespit edildi Büyükçekmece'de göl havzasına bırakılan 60 çuval kimyasal sanayi atığının, yapılan incelemenin ardından zehirli olduğu tespit edildi.