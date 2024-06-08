Büyükçekmece'de halıya sarılmış halde bulunan cesedin kimliği belirlendi

Mimar Sinan Sahili'nde sabah saatlerinde balıkçılar tarafından denizde ceset görüldü. Balıkçılar durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sahil güvenlik ekiplerinin kıyıya çıkardığı kadın cesedinin 24 yaşındaki Sedef Güler'e ait olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Kadının öldürüldükten sonra dibe batması için ayağına zincirle ağırlık bağlandığı ve fark edilmemesi için de halıya sarıldığı tespit edildi. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek olayla ilgili çalışma başlattı. Savcının da olay yerindeki incelemeyi tamamlamasının ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

BALIKÇILAR GÖRDÜ

Mahalle sakini Cem Tansever, "Sabahleyin geldiğimizde limanda polis ekipleri vardı. Balıkçı arkadaşlar denizde bir bayan cesedi görmüşler. Ekiplere haber vermişler. Sahil güvenlik ve polis ekipleri cesedi denizden çıkartmışlar. Olay yeri inceleme çalışmaları yapıldı. Otopsi yapmak için ekipler cesedi alıp götürdü" ifadelerine yer verdi.