Büyükçekmece'de kaza: 2 genç hayatını kaybetti

Celaliye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dün akşam saatlerinde hafif ticari araçla, karşı yönden gelen motosiklet çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Jiyan Ulus (17) ile arkasında oturan Muhammed Seçkin (17) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen yaralılar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hafif ticari aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.

Görgü tanığı Canan Dağlı, kazayı görünce oğluna haber verdiğini ve koşarak yardıma gittiklerini, yaralıların durumunu görünce fenalaştığını söyledi.