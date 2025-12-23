İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2025 Salı / 4 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8355
  • EURO
    50,6931
  • ALTIN
    6174.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Büyükçekmece'de kaza: 2 genç hayatını kaybetti
Güncel

Büyükçekmece'de kaza: 2 genç hayatını kaybetti

Büyükçekmece'de, hafif ticari araçla çarpışan motosiklette bulunan 17 yaşındaki 2 kişi hayatını kaybetti.

AA23 Aralık 2025 Salı 12:01 - Güncelleme:
Büyükçekmece'de kaza: 2 genç hayatını kaybetti
ABONE OL

Celaliye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dün akşam saatlerinde hafif ticari araçla, karşı yönden gelen motosiklet çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Jiyan Ulus (17) ile arkasında oturan Muhammed Seçkin (17) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen yaralılar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hafif ticari aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.

Görgü tanığı Canan Dağlı, kazayı görünce oğluna haber verdiğini ve koşarak yardıma gittiklerini, yaralıların durumunu görünce fenalaştığını söyledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Zeytinburnu'nda sokak ortasında otomobili kurşunladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.