İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2025 Perşembe / 1 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,886
  • EURO
    46,7742
  • ALTIN
    4205.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Büyükçekmece'de korku dolu anlar: Alev alan araç güçlükle söndürüldü
Güncel

Büyükçekmece'de korku dolu anlar: Alev alan araç güçlükle söndürüldü

Büyükçekmece E-5 kara yolu yan yolda park halindeki otomobil kendiliğinden alev aldı. Çevredeki vatandaşların yangına bahçe hortumu ve yangın tüpüyle müdahale ettiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.

IHA27 Haziran 2025 Cuma 14:01 - Güncelleme:
Büyükçekmece'de korku dolu anlar: Alev alan araç güçlükle söndürüldü
ABONE OL

Olay, öğle saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Kamiloba Mahallesi E-5 yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yan yolda park halindeki otomobil, motor kısmından kendiliğinden alev aldı.

Kısa sürede araca yayılan yangına çevredeki vatandaşlar bahçe hortumu ve yangın tüpüyle müdahale ederek söndürdü. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, vatandaşların yanan araca bahçe hortumu ve yangın tüpüyle müdahale ettikleri anlar yer aldı. Yaşanan yangın nedeniyle yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.

ÖNERİLEN VİDEO

Acı olay: Kalp krizi geçiren arkadaşını kurtarmak isterken kalp krizi geçirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.