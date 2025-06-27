Büyükçekmece'de korku dolu anlar: Alev alan araç güçlükle söndürüldü

Olay, öğle saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Kamiloba Mahallesi E-5 yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yan yolda park halindeki otomobil, motor kısmından kendiliğinden alev aldı.

Kısa sürede araca yayılan yangına çevredeki vatandaşlar bahçe hortumu ve yangın tüpüyle müdahale ederek söndürdü. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, vatandaşların yanan araca bahçe hortumu ve yangın tüpüyle müdahale ettikleri anlar yer aldı. Yaşanan yangın nedeniyle yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.