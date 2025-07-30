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Büyükçekmece'de korkutan yangın! Ekipler anında müdahale etti

Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA30 Temmuz 2025 Çarşamba 16:14 - Güncelleme:
Büyükçekmece'de korkutan yangın! Ekipler anında müdahale etti
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Celaliye Mahallesi Şile Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler geniş alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5 dönümlük alanı etkileyen yangında sahada tutuşan katı atıkları söndürmek için kepçe ve çeşitli iş makineleri kullanılırken, ilçe belediyeleri de su tankerleriyle ekiplere destek verdi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alanda soğutma çalışması yürütülüyor.

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