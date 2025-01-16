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Büyükçekmece'de meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Büyükçekmece'de, hafriyat kamyonu ile park halindeki 2 ticari aracın karıştığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 17:19 - Güncelleme:
Büyükçekmece'de meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
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Fatih Mahallesi Fettah Sokak'ta seyir halinde olan Ergin Ş'nin kullandığı 39 AS 535 plakalı hafriyat kamyonu, park halinde bulunan 34 RY 1933 plakalı ticari araca çarptı.

Kazanın etkisiyle beraberinde sürüklediği araçla ilerleyen kamyon, daha sonra içinde 2 kişi bulunan, 1 kişinin de bagajından malzeme indirdiği park halindeki 34 SB 5223 plakalı diğer ticari araca çarptı.

ARACIN SÜRÜCÜSÜ HAFİF YARALANDI

Bu sırada araçtan malzeme indiren Yiğitcan B, kamyonun tekerleğinin altında kalarak, metrelerce sürüklendi. Aracın sürücüsü Berhan Ç. ise camdan dışarı çıkarak hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kamyonun altında sıkıştığı yerden çıkarılan Yiğitcan B, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Berhan Ç. de sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun çarptığı ticari araçla birlikte sürüklendiği, ardından diğer ticari araca çarptığı, bu aracın içinde ön koltukta bulunan kişinin son anda kazayı fark ederek kaçtığı, sürücünün ise kaza sonrasında aracın camından dışarı çıktığı anlar yer aldı.

Kamyonun tekerleğinin altında kalan kişinin araçla birlikte sürüklenmesi de görüntülerde bulunuyor.

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