İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9361
  • EURO
    6,5859
  • ALTIN
    283.15
  • BIST100
    111701
Güncel

Büyükçekmece’de pompalı tüfekli dehşet

Büyükçekmece’de bir kişi, tartıştığı arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Hastanede tedavi gören şahıs 33 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Olaya ait görüntüler kameralara yansırken katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA23.12.2019  12:18 - Güncelleme: 23.12.2019  12:18
Olay, 7 Eylül günü saat 23.00 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Kılıç (29) mahallede bulunan bir sokakta beklerken yanına yaklaşan bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Kanlar içerisinde kalan Kılıç çevrede bulunanların ihbarı sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekiplerin, olayla ilgili çalışmaları sürerken Hüseyin Kılıç, olaydan 33 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.
 
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerleri ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüpheli şahısların kimliğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, 14 Aralık günü Büyükçekmece’de düzenlenen operasyonla olayla ilgili 2 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler Ahmet Ü.(30) ve B.V.(22) Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
 
Polis, şüphelilerin sorgulanmasının ardından, olay günü Ahmet Ü.’nün Hüseyin Kılıç’ı telefonla aradığını, bir süre sonra küfürleşmeye başladıklarını, Ahmet Ü.’nün bunun üzerine Hüseyin Kılıç’ın bulunduğu yere giderek üzerine pompalı tüfekle ateş açtığını tespit etti. Ahmet Ü. Ve Hüseyin Kılıç’ın aynı mahallede yaşadıkları ve arkadaş oldukları öğrenildi.
 
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.V. ise serbest bırakıldı.
 
Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin bir otomobilin içinden ateş açtığı anlar görüldü.

İsraftan bahseden İP´li vekil Lütfü Türkkan´ın evinde şatafatlı Noel eğlencesi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca emekliye 368 lira ek ödeme müjdesi
Milyonlarca emekliye 368 lira ek ödeme müjdesi

Milyonlarca emekliye 368 lira ek ödeme müjdesi

İsrail’i UCM korkusu sardı
İsrail’i UCM korkusu sardı

İsrail’i UCM korkusu sardı

Aldatılan eş her şeyi anlattı
Aldatılan eş her şeyi anlattı

Aldatılan eş her şeyi anlattı

Yerli otomobil iddialı geliyor!
Yerli otomobil iddialı geliyor!

Yerli otomobil iddialı geliyor!

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.