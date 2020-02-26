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Büyükçekmece'de risk taşıyan 4 bina yıkıldı

Büyükçekmece'de riskli olduğu tespit edilen 4 bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı.

AA26 Şubat 2020 Çarşamba10:18 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 10:18

Büyükçekmece Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede son 5 yıl içerisinde 1.200 binada 15 bin konut yıkılarak yenilendi.

Yerinde kentsel dönüşüm çalışmalarını 2014'ten bu yana sürdüren belediye, risk taşıyan yapıların dönüşümü konusunda vatandaşları bilgilendirerek, onlara gerekli desteği veriyor.

Geçmiş yönetmeliklere göre projelendirilmiş riskli yapılar, kentsel dönüşüm kapsamında projelendirilerek depreme dayanıklı, bilimsel ve doğru denetimle yapılan çağdaş yaşam alanlarına dönüştürülüyor.

Bu kapsamda önceki gün Atatürk, Celaliye, Kamiloba ve Muratçeşme mahallelerindeki 4 riskli bina belediye ekiplerinin gözetiminde yıkıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, yaklaşan deprem öncesi can ve mal emniyeti açısından binaların teknik çalışmalarının mutlaka yaptırılması gerektiğini vurguladı.

Akgün, "Deprem değil binalar öldürür gerçeğinden yola çıkarak halkımızın güvenli ve gönül rahatlığı içinde yaşayabilecekleri yapılara kavuşmaları için her türlü kolaylık ve desteği sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

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