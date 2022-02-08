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Büyükçekmece'de seyir halindeki tır yan döndü

İstanbul Büyükçekmece'de seyir halindeyken kayarak yan dönen tırın yolu kapatması nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

AA8 Şubat 2022 Salı 14:22 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 14:23
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D-100 kara yolunda seyir halindeki Halil Özdemir'in kullandığı 63 ADS 293 plakalı tır, Ankara istikametinde seyir halindeyken Büyükçekmece Güzelce mevkisinde kayarak yan döndü.

Kazada hafif yaralanan sürücü Özdemir, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Tırın dorsesinin yan dönerek yolu kapatması nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikameti Büyükcekmece mevkisinde trafik akışı durdu.

Ulaşımın sağlanamaması nedeniyle bazı araçlar ters yönden yaklaşık 400 metre gidip yan yola bağlanarak Ankara yönüne devam etti.

Bölgeye gelen ekiplerin aracı kaldırma ve trafiği açma çalışması sürüyor.

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