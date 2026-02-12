Büyükçekmece'de silahlı saldırı: Çete üyeleri tutuklandı

İstanbul'da sokak çetelerine mensup oldukları iddia edilen ve 'haraç' motivasyonuyla Büyükçekmece'de bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirdikleri tespit edilen biri 18 yaşından küçük 5 kişi, Organize polisi tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan zanlıların karıştıkları eylem, güvenlik kameralarına da yansıdı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube polisi, Büyükçekmece ilçesinde market olarak faaliyet gösteren bir işyerine yönelik 22 Ocak'ta gerçekleştirilen silahlı saldırının faillerine yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, söz konusu tarihte gerçekleşen eyleme ilişkin iz süren polis, failin olaydan önce farklı kişilerle irtibat kurarak ticari taksiler aracılığıyla silah temin ettiğini, eylem sonrası silahı tekrar bir taksinin bagajına bırakarak olay yerinden aynı taksi ile uzaklaştığını ve taksiden inerek farklı bir araçla yoluna devam ettiğini tespit etti.

Olayın ardından, olayın aydınlatılması ve şüpheli kişilerin yakalanmasına yönelik olarak; işyeri, kurum ve kuruluşlara ait 362 farklı kameradan elde edilen toplam 783 saatlik görüntü, emniyet birimleri tarafından didik incelendi.

Yürütülen çalışmaların sonunda, eylemi gerçekleştiren ve olayda kullanılan silahı temin eden kişiler de dahil olmak üzere 1'i yaşı 18'den küçük toplam 5 şüpheli, geçtiğimiz cumartesi günü özel harekat polisince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Organize Suçlarla Mücadele Şubeye götürüldü. Buradaki ifade işlemleri tamamlanan zanlılar, önceki gün soruşturmanın yürütüldüğü Büyükçekmece Adliyesi'ne çıkarıldı.

Biri çocuk olmak üzere 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan söz konusu şüphelilerin Büyükçekmece ilçesinde gerçekleştirdikleri silahlı saldırı, güvenlik kameralarına da yansıdı.