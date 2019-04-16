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Büyükçekmece'de usulsüzlük incelemesi tamamlandı: 9 bin 500 'hayalet seçmen' bulundu

Büyükçekmece’de 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’li belediyenin nüfus müdürlüğündeki elemanı aracılığı ile seçmen kaydı usulsüzlüğü yaptığı iddiasıyla ilgili polisin başlattığı ‘adres tespit’ incelemesi tamamlandı. Polis 10 günde 9 bin 500 seçmenin belirtilen adreste bulunmadığını belirledi.

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İlçede seçim öncesi nüfus müdürlüğüne atanan belediye çalışanı Mehmet Özgür Samanlı tarafından 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis adres kayıt incelemesi başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polisler 5 Nisan’dan bu yana ellerindeki listelerde yer alan adreslere tek tek gitti. Polis seçmen listelerinde ismi yazan kişilerin gösterdiği adreste oturup oturmadığını inceledi. Polisin incelemesi dün tamamlandı. Akşam'ın haberine göre, yaklaşık 20 bin adreste yapılan incelemede 9 bin 500 seçmenin listede gösterilen adreslerde oturmadıkları saptandı.  
 
TUTANAKLAR SAVCILIKTA  
 
Polis incelemesinde oluşturulan tutanaklar Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen nüfus memuru Mehmet Özgür Samanlı’nın tutuklu olduğu soruşturma dosyasına girecek.  

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