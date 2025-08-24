İSTANBUL 29°C / 21°C
Güncel

Büyükçekmece'de uyuşturucu operasyonu

İstanbul Büyükçekmece'de uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 218 kg metamfetamin ve 81 kg kimyasal katkı maddesi ele geçirildi.

HABER MERKEZİ24 Ağustos 2025 Pazar 10:22 - Güncelleme:
Büyükçekmece'de uyuşturucu operasyonu
İstanbul Büyükçekmece'de uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 218 kg metamfetamin ve 81 kg kimyasal katkı maddesi ele geçirildi.

Operasyon sonucunda yabancı uyruklu 1 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada "Zehir tacirlerinin, aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında operasyona ait görüntülere de yer verdi.

