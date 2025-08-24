Büyükçekmece'de uyuşturucu operasyonu

İstanbul Büyükçekmece'de uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 218 kg metamfetamin ve 81 kg kimyasal katkı maddesi ele geçirildi.
Operasyon sonucunda yabancı uyruklu 1 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada "Zehir tacirlerinin, aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz." dedi.
Bakan Yerlikaya, paylaşımında operasyona ait görüntülere de yer verdi.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda;
❌ 218 kg metamfetamin uyuşturucu maddesi,
❌ 81 Kg Kimyasal Katkı Maddesi ele geçirdik❗️
⛔ Operasyonda yabancı uyruklu 1 şüpheliyi yakaladık.
