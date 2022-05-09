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Büyükçekmece'deki trafik magandasının cezası belli oldu

Büyükçekmece'de otomobiliyle drift yaptığı videoyu sosyal medyada paylaşan trafik magandası, sivil trafik ekiplerinin sosyal medya denetimine yakalandı. Sürücüye 9 bin lira ceza kesildi.

DHA9 Mayıs 2022 Pazartesi 11:42 - Güncelleme:
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Sivil trafik ekipleri sosyal medya paylaşımları üzerinde yapmış oldukları denetimlerde, 5 Mayıs tarihinde Büyükçekmece Akyurt Caddesi üzerinde 34 ESL 237 plakalı otomobil sürücüsü Yusuf Muhammed N.'in aracıyla drift yaptığını tespit etti. Sürücü Yusuf Muhammed N.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 67/1-D (Drift) maddesine istinaden 9.125 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücü belgesi de 60 gün süreyle geçici olarak iptal edildi. Sürücü Yusuf Muhammed N., trafik güvenliğini tehlikeye sokmak maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Büyükçekmece Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.

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