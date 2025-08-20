İSTANBUL 28°C / 18°C
20 Ağustos 2025 Çarşamba
  • Büyükçekmece'deki villada ceset dehşeti! Bahçede gömülü bulundu
Güncel

Büyükçekmece'deki villada ceset dehşeti! Bahçede gömülü bulundu

Büyükçekmece'de boş bir villanın bahçesine gömülü erkek cesedi bulundu. Cesedin bahçeye 3-4 ay önce gömüldüğü tahmin ediliyor.

İHA20 Ağustos 2025 Çarşamba 12:33 - Güncelleme:
Büyükçekmece'deki villada ceset dehşeti! Bahçede gömülü bulundu
Korkunç olay, İstanbul Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz Mahallesi'nde dün yaşandı.

İddiaya göre bir süredir aranan yabancı uyruklu erkek şahısla ilgili araştırma yapan polis ekipleri adamın cesedini inşaat halindeki villanın bahçesine gömülü olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, villa çevresinde hassas burunlu köpekle yaptığı arama tarama neticesinde arka bahçede cesedi buldu. Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken olayla ilgili henüz bilgi ise paylaşılmadı.

Olay bölgesinde bulunan bir vatandaş, "Sabah erkenden memurlar geldi. Bu çevreyi taradılar. Ön tarafı kazdılar, pek fazla bir şey bulamadılar. Bu arkada tarafı incelediler. Benim bildiğim kadarıyla bir erkek cesediymiş. 3-4 ay önce gömülmüş sanırım. Tam olarak bilgim yok. Sadece dün memur arkadaşlar kazdı buldular. Köpekler eşliğinde aradılar" dedi.

