Büyükelçi Adis Alagiç: Türkiye ile var olan güçlü bağlarımız büyük aşama kaydetti

AA 27 Kasım 2020 Cuma 12:09 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 12:09

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç ve Bosna Hersek Yabancı Yatırımları Teşvik Ajansı Başkan Yardımcısı Slavica Korica, ASO Başkanı Nurettin Özdebir’i ziyaret etti.

Özdebir, Bosna Hersek ile Türkiye arasında tarihi bir bağ olduğunu ve bu bağın iki ülke ticari ilişkilerine de yansıması gerektiğini kaydetti.



İki ülke arasındaki ticaret hacminin potansiyelin altında bulunduğuna işaret eden Özdebir, gerek ikili ekonomik ilişkilerde, gerekse Türk ürünlerinin Avrupa ve Balkanlar'a ulaşımı açısından Bosna Hersek'in, Türkiye için kilit bir ülke olduğunu vurguladı.

Özdebir, Bosna Hersek'in yatırımcılara pek çok teşvikler sunduğunu belirterek, "Bu ülkede tarım, turizm, orman ürünleri, enerji gibi sektörlerde firmalarımız için büyük potansiyeller mevcut. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 650 milyon dolar seviyelerinde. Bu ticaret hacminin artırılması için Ankaralı sanayiciler ile Bosnalı sanayicileri doğru platformlarda buluşturarak iş birliğini daha üst noktalara taşımalıyız. Biz Ankara Sanayi Odası olarak iş birliğine hazırız." değerlendirmelerinde bulundu.

Büyükelçi Adis Alagiç de Bosna Hersek ile Türkiye arasında var olan güçlü bağların, imzalanan serbest ticaret anlaşması ile büyük aşama kaydettiğini, orta ve uzun vadede karşılıklı iş birliği ve ticaret hacmini artırmak istediklerini bildirdi. Alagiç, "Ülkemiz coğrafi konumuyla bir fırsatlar ülkesi. Türk yatırımcılara ürünlerini tanıtmak için bir merkez oluşturarak özel fırsatlar sunabiliriz. Türkiye ile 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Ankaralı sanayicileri en yakın zamanda Bosna Hersek’e davet ediyorum." ifadelerini kullandı.