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Büyükelçi Brown'dan Türk sağlık sistemine övgü

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret eden Avustralya Büyükelçisi Marc Innes - Brown, Türkiye'nin sağlık altyapısının önemine ifade ederek, kendi çocuklarının doğumu için Türkiye'yi tercih ettiklerini anlattı.

DHA13 Ocak 2021 Çarşamba 14:45 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 14:45
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Çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Avustralya Büyükelçisi Marc Innes - Brown, Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti. Avustralya Büyükelçiliği 3'üncü Sekreteri Kim Esteban Refshauge ve Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı'nın da yer aldığı görüşmede, Büyükelçi Innes - Brown, Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti. 

Koronavirüs sürecinde tüm dünya, özellikle sağlık sektöründe, sıkıntılı günler geçirirken Türkiye'yi sağlık altyapısı, sağlığa yaptığı yatırımlar ve sağlık tesisleriyle 'mükemmel' olarak nitelendiren Büyükelçi Brown, bu nedenle kendi çocuklarının doğumu için Türkiye'yi tercih ettiklerini ve bunu sosyal medya hesaplarından kamuoyuyla paylaştığını belirtti. 

Avustralya'nın koronavirüsle mücadelesine de değinen Büyükelçi Brown, bazı kısıtlamaların ülke genelinde devam ettiğini söyledi. 

Ziyarette konuşan Vali Münir Karaloğlu ise son yıllarda sağlık sektörüne yatırımlar yapıldığını, koronavirüs sürecinde bu yatırımların ne denli önemli olduğunun daha anlaşıldığını ifade ederek, Türkiye'nin sahip olduğu vizyona dikkat çekti.

Görüşmede Diyarbakır'ın tarihi ve kültürüyle, hem Türkiye açısından hem de bölge için tarım, hayvancılık, sanayi gibi birçok alanda önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Karaloğlu, pandemi sürecinde olumsuz etkinin en aza indirilmesine dönük vatandaşlara ve esnaflara yapılan desteklerden de söz etti. Alınan önlemlerle vaka sayılarının ve yoğun bakım doluluk oranlarının da düştüğünü ifade eden Karaloğlu, durumun yönetilebilir olduğunu dile getirdi.

Vali Karaloğlu, bugün gelinen noktada Diyarbakır'ın her açıdan İstanbul ve Ankara kadar güven ve huzur veren bir şehir olduğunu sözlerine ekledi.

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