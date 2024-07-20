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Büyükelçi İsmet Korukoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC'nin '20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 50. yılı vesilesiyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

AA20 Temmuz 2024 Cumartesi 11:00 - Güncelleme:
Büyükelçi İsmet Korukoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti
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Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Korukoğlu, buraya çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra hatıra fotoğrafı çektiren Korukoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Büyükelçi Korukoğlu, deftere şunları yazdı:

"Ulu Önder Atatürk,

Kıbrıs Türkü'nün hürriyeti ile bekasına kasteden Rum-Yunan saldırılarını nihai olarak sonlandırarak adadaki Türk varlığının yok olmasını önleyen ve tüm adaya barışı getiren Mutlu Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü vesilesiyle manevi huzurunuzda bulunmanın haklı heyecan ve gururunu yaşıyorum.

Kıbrıs Türkü, tüm dünyanın gözü önünde, 1963-1974 yılları arasında maruz kaldığı zulüm ve saldırılara rağmen Ana Vatan Türkiye Cumhuriyeti'nden aldığı cesaret ve destekle varoluş mücadelesini sürdürmüş ve nihayetinde Mutlu Barış Harekatı sayesinde can güvenliği ve özgürlüğüne kavuşmuştur. Kıbrıs Türk Halkı şanlı mukavemet mücadelesini, en değerli mirasınız olan ilke ve inkılaplarınız ışığında kurduğu devletiyle taçlandırmış ve adadaki varlığının baki olduğunu tüm dünyaya haykırmaktadır.

Kıbrıs Türk Halkı'nın 50 yıldır huzur ve güven içerisinde yaşamını sürdürmesinin esas nedeni, Ana Vatan'ın Kıbrıs Türkü'nü yalnız bırakmayışıdır. Bu gerçeğin bilinciyle, Kıbrıs Türk Halkı, 1974 öncesi yaşanan acıların bir daha tekrarlanmaması için Ana Vatan'ından aldığı güç ve destekle devletine, egemenliğine, vatanına ve geleceğine sahip çıkmaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kıbrıs Türkü'nün onurlu varoluş mücadelesinde hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anarken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulması ve yaşatılması yolunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne şükranlarımızı sunar, manevi huzurunuzda saygıyla eğilirim."

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