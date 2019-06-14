28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8759
  • 6,6283
  • 254.159
  • 90.501
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Büyükelçi Kılıç: Hristiyan ölümleri için Türkleri suçlamayın

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yayımlanan, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının savunulduğu makalede, söz konusu iddiaları destekleyecek doğrudan hiçbir delil sunulmadığını ve merkezi öneme sahip Osmanlı arşivlerine atıfta bulunulmadığını belirtti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Büyükelçi Kılıç, mayıs ayında WSJ’de yayımlanan bir makaleye “Hristiyan Ölümleri için Türkleri Suçlamayın” başlıklı makalesiyle cevap verdi.

Kılıç, kaleme aldığı makalede, 1894 yılı ve sonrasında Ermeni çetelerinin Türk halkına saldırdığını ve büyük acıların yaşandığını vurgulayarak Osmanlı Devleti'nin buna karşılık saldırıları bastırdığını ve 1915 yılında Ermenileri güneye gönderdiğini belirtti.

Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasında Osmanlı Devleti topraklarında yaşayan tüm dinlere ait yaklaşık dört milyon kişinin hayatını kaybettiğine işaret eden Büyükelçi Kılıç, bu dönemde yalnızca Ermenilerin ölmediğini ancak diğerlerine oranla daha fazla kayıp verdiğini belirtti. Büyükelçi Kılıç, ölümlerin kıtlık, hastalık, çete saldırıları gibi birçok nedeninin bulunduğuna dikkati çekti.

- "TÜRKLER HİÇBİR ZAMAN ERMENİ, YUNAN VEYA SÜRYANİ KARŞITI FİKİRLER EDİNMEMİŞTİR"

Kılıç, Ermeni iddialarının savunulduğu makale için, "Söz konusu makale, savunduğu iddiaları destekleyecek doğrudan hiçbir delil sunmuyor ve merkezi öneme sahip Osmanlı arşivlerine atıfta bulunmuyor" ifadesini kullandı.

Öte yandan, "soykırım" kavramının basitçe kullanılabilecek bir kelime olmadığını vurgulayan Kılıç, "Soykırımı belirleyen şey, illa ki zayiatın sayısı veya yapılan zulüm değil, bir grubu 'yok etme' girişimidir. Tarihsel olarak, bir ırkı yok etme girişimi yalnızca ırkçı düşüncelerle antisemitizm olarak ortaya çıkmıştır. Türkler hiçbir zaman Ermeni, Yunan veya Süryani karşıtı fikirler edinmemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Sel sularına kapılan yavru kedi, belediye işçisinin suni teneffüsüyle hayata döndü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İsrail uçakları, Han Yunus'taki limanı vurdu

İsrail uçakları, Han Yunus'taki limanı vurdu

Zintan Askeri Konseyi Başkanı, Trablus'taki çatışmada öldü

Zintan Askeri Konseyi Başkanı, Trablus'taki çatışmada öldü

NBA'de Toronto Raptors, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı

NBA'de Toronto Raptors, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Filistinlilerin vatandaşlığa alınmasına karşı çıktı

Filistinlilerin vatandaşlığa alınmasına karşı çıktı

Kararın ardından İBB önünde kutlama yaptılar

Kararın ardından İBB önünde kutlama yaptılar

CHP’li vekilin iddialarına yalanlama: Böyle bir sohbet olmadı

CHP’li vekilin iddialarına yalanlama: Böyle bir sohbet olmadı

'Hristiyan ölümleri için Türkleri suçlamayın'

'Hristiyan ölümleri için Türkleri suçlamayın'
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı

Sosyal medyada ünlendi! Turist akınına uğruyor...

Sosyal medyada ünlendi! Turist akınına uğruyor...

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kahvaltıda bile yeniyor! İstanbul'da yoğun ilgi var

Kahvaltıda bile yeniyor! İstanbul'da yoğun ilgi var

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA