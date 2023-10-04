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Büyükelçi Kılıç'tan Fransız Bakan Colonna'ya 'Ağrı Dağı' tepkisi: Acınası biçimde coğrafya eğitimine ihtiyacınız var

Türkiye'nin Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç, Fransız Bakan Colonna'nın Ağrı Dağı görselli paylaşımına tepki gösterdi. Büyükelçi Kılıç, 'Sayın Bakan, o resimdeki Ağrı Dağı, Türkiye sınırları içerisinde ve dolayısıyla Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası. Bu nedenle korkarım ki acınası biçimde temel düzeyde coğrafya eğitimine ihtiyacınız var.' dedi.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 12:55 - Güncelleme:
Büyükelçi Kılıç'tan Fransız Bakan Colonna'ya 'Ağrı Dağı' tepkisi: Acınası biçimde coğrafya eğitimine ihtiyacınız var
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Türkiye'nin Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın, Ağrı Dağı görselini kullanarak yaptığı paylaşıma ilişkin, "Acınası biçimde temel düzeyde coğrafya eğitimine ihtiyacınız var." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Kılıç, X sosyal medya hesabından Colonna'nın yaptığı paylaşımı alıntılayarak tepki gösterdi.

Kılıç, "Sayın Bakan, o resimdeki Ağrı Dağı, Türkiye sınırları içerisinde ve dolayısıyla Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası. Bu nedenle korkarım ki ya ziyaretinizin amacı konusunda kafanız oldukça karışık ya da acınası biçimde temel düzeyde coğrafya eğitimine ihtiyacınız var." ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorusunu cevaplayan Kılıç, "İzlediği tavır nedeniyle bölgede barışın 30 yıl boyunca sürüncemede kalmasına neden olan bir ülkenin dışişleri bakanının şimdi de bu tür provokasyonlarla bölgedeki normalleşme çabalarına zarar vermesinden rahatsızlık duydum." dedi.

Colonna, yaptığı paylaşımda "Ermenistan'a geri döndüm" ifadelerini kullanarak Ağrı Dağı'nı içeren bir görsel paylaşmıştı.

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